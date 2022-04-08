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В Пентагоне рассказали о планах Путина по Киеву

В Пентагоне заявили, что Путин отказался от намерения захватить Киев

сегодня, 13:42
Автор:

Карина Ожерельева
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Передислокация оккупационных войск России на восточных территориях Украины может свидетельствовать о решении Путина отсрочить наступление на украинскую столицу. Как сообщают "Комментарии", об этом пишет Defence News со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина во время слушаний сенатского комитета по вооруженным силам.

В Пентагоне рассказали о планах Путина по Киеву

Ллойд Остин - фото из открытых источников

"Путин думал, что он действительно может захватить Украину, очень быстро захватить столицу, но он ошибался", — заявил Ллойд Остин.

По словам министра обороны США, ввиду ситуации на фронте Вашингтон сосредоточился на оказании поддержки украинской армии новым вооружениям.

"Я думаю, что Путин, вероятно, отказался от своих усилий по захвату столицы и теперь сосредоточил свое внимание на юге и востоке страны", — сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Как сообщали ранее "Комментарии", Макрон рассказал, есть ли шанс, что война в Украине закончится в ближайшие дни. При этом президент Франции раскритиковал соратников своего главного оппонента на предстоящих выборах президента Марин ле Пен из Национального фронта, которые проигнорировали голосование за введение санкций против России. Макарон намекнул на двойные стандарты некоторых политиков во Франции, несмотря на войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Арестович рассказал, когда Кремль будет готов подписать мирное соглашение с Украиной. Советник главы ОП ожидает, что Запад примет решение о поставках Украине тяжелого наступательного вооружения.

Читайте на портале "Комментарии": в ОП рассказали, благодаря чему РФ приходится учитывать позицию Украины на переговорах.


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Источник: https://www.defensenews.com/pentagon/2022/04/07/putins-probably-given-up-on-kyiv-as-ukraine-war-enters-new-phase/
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