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В ОП назвали основные направления, где враг сосредоточил свои силы

Зона ООС и Мариуполь – направления, где оккупанты сосредотачивают силы

сегодня, 21:22
Автор:

Карина Ожерельева
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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что 27 апреля российские оккупанты сосредоточили свои усилия в зоне ООС и в Мариуполе. В течение дня военно-политическая обстановка в Украине не изменилась. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал Алексей Арестович во время вечернего брифинга.

В ОП назвали основные направления, где враг сосредоточил свои силы

Оккупанты - фото из открытых источников

"Наши войска проводят стратегически оборонительную операцию. Главные направления сосредоточения усилий российских захватчиков – это зона ООС по направлению на Славянск, Краматорск. Это – Мариуполь, где они продолжают пытаться уничтожить наших защитников на "Азовстали", но это им не удается" , – заявил советник главы Офиса президента.

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь: "Азовсталь" выдерживает около 35 авиаударов в сутки. российские оккупанты продолжают наносить авиаудары по "Азовстали". Там же, в подземных бункерах спасается около 2 тысяч мирных жителей и других. В сутки предприятие выдерживает 35 авиаударов. Защитники достают из-под завалов пострадавших.

Также "Комментарии" писали, что Путин снова нашел оправдание войны в Украине. Президент России Владимир Путин снова попытался оправдаться за развязывание войны в Украине. Он заявил, что, если бы не приказал российской армии вторгнуться на территорию Украины, масштабный вооруженный конфликт охватил бы уже территорию России. О каком именно конфликте и кто собирался его разрешить на территории РФ Путин не сказал.

Читайте на портале "Комментарии": в ОП нашли пояснения взрывов в трех областях России. На Банковой намекнули, что за убийства украинцев русскому народу тоже приходится отвечать, потому что есть карма.


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Источник: https://society.comments.ua/ua/news/developments/u-op-znayshli-poyasnennya-vibuhiv-u-troh-oblastyah-rosii-697667.html
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