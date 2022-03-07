ООН обновила статистику жертв войны в Украине: сколько было убито гражданских

С начала полномасштабной войны против Украины 24 февраля и до 6 марта было зафиксировано 1207 жертв среди мирного населения — погибли 406 человек. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на данные ООН.

Уничтоженная военная техника - фото из открытых источников

За время войны в Украине были убиты российскими оккупантами 406 гражданских, среди которых:

77 мужчин,

45 женщин,

8 мальчиков,

4 девочки,

15 детей,

257 взрослых, пол которых пока не известен.

За время войны был ранен 801 человек:

72 человека,

51 женщина,

11 девочек,

2 мальчика,

29 детей,

636 взрослых, пол которых пока не известен.

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло вследствие применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в частности, обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", — говорится в сообщении ООН.

Получение данных из некоторых мест, где происходили боевые действия, может задерживаться, а многие сообщения еще не подтверждены, поэтому реальные цифры жертв войны могут быть больше.

Как сообщали ранее "Комментарии", российским войскам не удалось добиться успеха ни на одном участке фронта: отчет от Арестовича.

Также "Комментарии" писали, что Россия предложила эвакуировать украинцев к себе. Россия предложила создать гуманитарные коридоры из Киева в Беларусь, а затем и в Россию, а из Харькова и Сум сразу в Россию. Ночью поступило письмо от России, в котором было предложение, "учитывая личную просьбу президента Французской Республики Эммануэля Макрона", объявить режим тишины 7 марта и создать гуманитарные коридоры.

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