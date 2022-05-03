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Главная Новости Оборона 2022 В одном из временно занятых противником населённых пунктов ВСУ уничтожили скопление техники оккупантов (ВИДЕО)
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В одном из временно занятых противником населённых пунктов ВСУ уничтожили скопление техники оккупантов (ВИДЕО)

"Море огня и смерти получили российские оккупанты от украинских десантников", - Командование ДШВ ВСУ

3 мая 2022, 16:28
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

В одном из временно занятых противником населённых пунктов ВСУ уничтожили скопление техники оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Так, в одном из временно занятых противником населённых пунктов наши военные из 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили сразу несколько единиц бронетехники оккупантов. 

"Море огня и смерти получили российские оккупанты от украинских десантников. Так, один из временно занятых противником населенных пунктов – стал для подразделений противника последним местом сбора войск в конце времен.", — Командование ДШВ ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что резолюция конгрессмена Кинзингера: готовы ли американцы повоевать за Украину. Сам факт разработки данного документа – это осознанный шаг на пути к подготовке США к войне против России. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что среди россиян распространяется "флешмоб": что происходит. В россии активизировалось движение сопротивления путинскому режиму. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что АРМА снова выставляет на аукцион арестованное имуществоИмущество будут продавать через систему электронных торгов OpenMarket. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты пошли на штурм Азовстали в Мариуполе. На заводе возник сильный пожар, который виден из всех районов города. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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