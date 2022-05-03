В одном из временно занятых противником населённых пунктов ВСУ уничтожили скопление техники оккупантов (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают героически сражаться с оккупантами и уничтожать их живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Так, в одном из временно занятых противником населённых пунктов наши военные из 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили сразу несколько единиц бронетехники оккупантов.

"Море огня и смерти получили российские оккупанты от украинских десантников. Так, один из временно занятых противником населенных пунктов – стал для подразделений противника последним местом сбора войск в конце времен.", — Командование ДШВ ВСУ.

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