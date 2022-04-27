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В небе над Украиной были уничтожены еще пять российских летательных аппаратов

Украинские воины поразили семь воздушных целей врага

сегодня, 10:42
Автор:

Денис
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ВСУ продолжают уничтожать летательные аппараты российской армии в небе над Украиной. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. 

В небе над Украиной были уничтожены еще пять российских летательных аппаратов

ВСУ

Как стало известно, за вчерашние сутки (26 апреля) нашим воинам удалось сбить пять летательных аппаратов армии рф, а именно:

• один самолет;

• один вертолет;

• три беспилотных летательных  аппаратов оперативно-тактического уровня.

Кроме того, в небе над Украиной наше ПВО уничтожило 2 крылатые ракеты. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что британская разведка: России не удалось уничтожить украинские ВВС или систему ПВО. У россиян не вышло подавить украинскую систему ПВО. Отмечается, что в воздушном пространстве нашей страны летательные аппараты противника не могут чувствовать себя в безопасности. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что ВСУ провели успешную операцию в Черноморской зоне: врагу нанесены потери. На острове Змеиный уничтожен пункт управления российской армии. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Генштаб ВСУ: наибольшая активность врага на двух направлениях – есть новые оккупированные населенные пункты. Враг перекинул две БТГр из России в Изюм. Читайте подробнее об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что ночью гремели взрывы в Курске, Воронеже, Белгороде: что произошло. В РФ утверждают, что сработала система ПВО. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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