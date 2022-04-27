В небе над Украиной были уничтожены еще пять российских летательных аппаратов

ВСУ продолжают уничтожать летательные аппараты российской армии в небе над Украиной. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

ВСУ

Как стало известно, за вчерашние сутки (26 апреля) нашим воинам удалось сбить пять летательных аппаратов армии рф, а именно:

• один самолет;

• один вертолет;

• три беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Кроме того, в небе над Украиной наше ПВО уничтожило 2 крылатые ракеты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что британская разведка: России не удалось уничтожить украинские ВВС или систему ПВО. У россиян не вышло подавить украинскую систему ПВО. Отмечается, что в воздушном пространстве нашей страны летательные аппараты противника не могут чувствовать себя в безопасности. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Читайте также о том, что ВСУ провели успешную операцию в Черноморской зоне: врагу нанесены потери. На острове Змеиный уничтожен пункт управления российской армии. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что Генштаб ВСУ: наибольшая активность врага на двух направлениях – есть новые оккупированные населенные пункты. Враг перекинул две БТГр из России в Изюм. Читайте подробнее об этом на нашем сайте.

Также "Комментарии" информировали о том, что ночью гремели взрывы в Курске, Воронеже, Белгороде: что произошло. В РФ утверждают, что сработала система ПВО. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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