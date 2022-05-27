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В небе над Херсонщиной пилот украинского истребителя МиГ-29 сбил российский Су-35

Оккупант охотился за штурмовой авиацией ВСУ

сегодня, 16:49 comments2001
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают "приземлять" летательные аппараты противника. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

В небе над Херсонщиной пилот украинского истребителя МиГ-29 сбил российский Су-35

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как стало известно, сегодня (27 мая), около двух часов дня в небе над Херсонской областью украинская авиация поразила российский многоцелевой истребитель Су-35. 

"Истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонщины сбил российский истребитель Су-35, охотившийся за самолетами украинской штурмовой авиации", — сообщает Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что почему на прилавках продается дорогая соль из-за границы и что с другими солеварнями в Украине. В Украине добычу соли развивали только на Донбассе, в то время, как на западе Украины аналогичные предприятия приходили в упадок. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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