В небе над Херсонщиной пилот украинского истребителя МиГ-29 сбил российский Су-35

Украинские воины продолжают "приземлять" летательные аппараты противника. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как стало известно, сегодня (27 мая), около двух часов дня в небе над Херсонской областью украинская авиация поразила российский многоцелевой истребитель Су-35.

"Истребитель МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонщины сбил российский истребитель Су-35, охотившийся за самолетами украинской штурмовой авиации", — сообщает Генштаб ВСУ.

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