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В Луганской области "довоевался" еще один командир из полка имени кадырова (ФОТО)

иса таймусханов получил ранение челюсти и ягодиц

сегодня, 14:56
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают давать отпор оккупантам. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

В Луганской области "довоевался" еще один командир из полка имени кадырова (ФОТО)

Армия РФ

Как стало известно, в Камышевахе, что в Луганской области бойцы ВСУ ранили командира 4-го батальона полка имени кадырова. 

"По имеющейся информации майор иса таймусханов попал под артобстрел 22 мая, во время которого получил минно-взрывную травму — осколочное ранение челюсти и разрыв ягодицы.", — сообщает СтратКом ВСУ. 

В СтратКоме отметили, что информация о дальнейшем состоянии таймусханова уточняется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что нефтяная авантюра Путина: зачем Россия пытается сорвать ядерную сделку США и Ирана. Россияне подставили иранцев, американцев и европейцев одновременно. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что на юге Украины оккупанты создали угрозу экологической катастрофы. В данный момент на Каховской ГЭС не работает два гидроагрегата. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что на Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина. Официальный Киев уже дал понять, что мира с Россией за счет территориальных уступок не будет. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что военный эксперт назвал главную причину, которая не дает ВСУ пойти в контрнаступление. Украинские защитники до сих пор ждут дальнобойную артиллерию от союзников. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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