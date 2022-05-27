В Луганской области "довоевался" еще один командир из полка имени кадырова (ФОТО)

Украинские воины продолжают давать отпор оккупантам. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, в Камышевахе, что в Луганской области бойцы ВСУ ранили командира 4-го батальона полка имени кадырова.

"По имеющейся информации майор иса таймусханов попал под артобстрел 22 мая, во время которого получил минно-взрывную травму — осколочное ранение челюсти и разрыв ягодицы.", — сообщает СтратКом ВСУ.

В СтратКоме отметили, что информация о дальнейшем состоянии таймусханова уточняется.

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