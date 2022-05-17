В небе над Днепропетровской областью был уничтожен беспилотник оккупантов (ФОТО)

Украинские военные еще один сбили вражеский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает глава Днепропетровской администрации Валентин Резниченко.

ПВО. (фото из открытых источников)

Сообщается, что сегодня, 17 мая в небе над Днепропетровщиной был уничтожен БПЛА противника.

"17 мая. Сбитый нашим ПВО вражеский разведчик "Орлан"…На уничтоженную технику орка можно смотреть бесконечно", — пишет Валентин Резниченко.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, в Пентагоне рассказали, в какой части Украины РФ сконцентрировала большинство своих БТГ. Больше всего БТГ концентрируются между Херсоном с западной стороны и Мариуполем с восточной. на сегодняшний день Кремль сумел перебросить на территорию Украины 106 оперативных батальонно-тактических групп. Российской командование добилось того, что БТГ есть, как на восточном, центральном, западном, так и на южном направлениях.

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