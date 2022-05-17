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В небе над Днепропетровской областью был уничтожен беспилотник оккупантов (ФОТО)

Украинская ПВО "приземлила" российский "Орлан"

сегодня, 18:55
Автор:

Денис
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Украинские военные еще один сбили вражеский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает глава Днепропетровской администрации Валентин Резниченко.

В небе над Днепропетровской областью был уничтожен беспилотник оккупантов (ФОТО)

ПВО. (фото из открытых источников)

Сообщается, что сегодня, 17 мая в небе над Днепропетровщиной был уничтожен БПЛА противника. 

"17 мая. Сбитый нашим ПВО вражеский разведчик "Орлан"…На уничтоженную технику орка можно смотреть бесконечно", — пишет Валентин Резниченко. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, в Пентагоне рассказали, в какой части Украины РФ сконцентрировала большинство своих БТГ. Больше всего БТГ концентрируются между Херсоном с западной стороны и Мариуполем с восточной. на сегодняшний день Кремль сумел перебросить на территорию Украины 106 оперативных батальонно-тактических групп. Российской командование добилось того, что БТГ есть, как на восточном, центральном, западном, так и на южном направлениях.

Читайте также о том, что филигранная точность: показали, как украинские защитники уничтожают врага из американских гаубиц М777 (ФОТО). Украинские артиллеристы прекрасно работают с американскими гаубицами М777. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Польше открыли центр Дия: какие услуги можно получить. Сеть центров Дия. Бизнес начала свою работу в Польше. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ говорят вместо дипломатов: почему переговорам с РФ теперь не время – когда изменится ситуация. Ситуация кардинально меняется и уже РФ должна проявлять интерес, чтобы выходит на переговоры с Украиной о завершении войны. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://t.me/dnipropetrovskaODA/962
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