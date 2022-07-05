В Минобороны опровергли фейки по военному учету женщин

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что в интернете появились очередные фейки о том, что вроде бы будет проводиться мобилизация женщин. Однако, по ее словам, это фейк, распространяемый в российском медиапространстве. Женщины обязаны становиться на военный учет, фото Сухопутные войска Facebook ВСУ Представительница Минобороны отметила, что с 24 февраля не было принудительной мобилизации женщин. Сейчас потребности в принудительной мобилизации женщин нет, говорит она. Кроме того, ограничений для женщин, которые станут на военный учет по выезду из Украины, не будет. "Никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет и по состоянию на сегодняшний день такие ограничения не планируются", — отметила Анна Маляр.

Ранее нардеп Денис Маслов объяснял, что с 1 октября 2022 г. начнется взятие женщин на военный учет. Такие женщины будут в списках запасов военных формирований.

"Но взятие на учет – это не мобилизация! Женщина на учете станет военнообязанной и будет находиться в запасе ВСУ или иного военного формирования. Речь идет о профессиях, определенных в приказе Минобороны №313 от 11.10.2021г. Инженерия, телекоммуникации, медицина, пищевые технологии, транспортные и т.д. Женщины с несовершеннолетними детьми до 18 лет – не подлежат призыву", — подчеркнул нардеп.

Могут ли украинцам присылать повестки через "Дию", рассказали в Минцифрах.

Как писал портал, эксперты для портала "Комментарии" объяснили, какие могут быть последствия от постановки женщин на учет и удастся ли вообще сделать такую титаническую работу в короткие сроки.

По словам министра Резникова, в новый перечень включили "специальности, которые наши военные считают актуальными в ближайшей перспективе". Предварительно известно, что это специальности и профессии в области медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. Пока что окончательный перечень не сформирован. В дальнейшем будут вноситься изменения в список профессий Генштабом Вооруженных Сил.

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