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Главная Новости Оборона 2022 В Минобороны Британии показали, как за 100 дней войны менялась карта боевых действий в Украине (ВИДЕО)
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В Минобороны Британии показали, как за 100 дней войны менялась карта боевых действий в Украине (ВИДЕО)

Россия выбрала «стратегию истощения» - МО Великобритании

сегодня, 15:37
Автор:

Денис
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Министерство обороны Великобритании создало видеоролик, на котором отображены изменения на карте войны россии против Украины за 100 дней. Видео было опубликовано на официальной странице Минобороны Британии в социальной сети Twitter. 

В Минобороны Британии показали, как за 100 дней войны менялась карта боевых действий в Украине (ВИДЕО)

Уничтоженная техника российских оккупантов - фото Нацгвардия Украины

В оборонном ведомстве отметили, что нападение россии на нашу страну базировалось на очень оптимистичных оценках того, как будут рады российским войскам в Украине.

"Нападение России на север Украины закончилось дорогой неудачей. Россия не смогла реализовать собственные принципы ведения войны. При ограниченной боеспособности многих частей она слишком распыляла свои силы без достаточной поддержки артиллерии и боевой авиации", — Минобороны Великобритании.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в настоящее время "Россия выбрала "стратегию истощения" и добивается медленных и дорогих успехов на Донбассе.", — отметили в МО.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что страна, поддерживающая Украину в войне, оказалась среди тех, кто покупает зерно, украденное Россией. Турция входит в число стран, покупающих зерно, украденное Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что когда христиане будут отмечать Троицу: чего нельзя делать на праздник. Каких обрядов и традиций придерживались украинцы на Троицу. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что как изменился фронт за 100 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину: что будет дальше. Блицкриг Путина провалился и Россия сделала ставку на затяжную изнурительную войну. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Болгарии среди улицы выложили желтые розы в поддержку Украины. Болгары почтили память жертв войны Украины с россией. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1532664644556423168?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1532664644556423168%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fato%2Fyak-zminyuvalasya-mapa-viyni-v-ukrayini-za-100-dniv-u-minoboroni
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