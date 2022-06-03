В Минобороны Британии показали, как за 100 дней войны менялась карта боевых действий в Украине (ВИДЕО)

Министерство обороны Великобритании создало видеоролик, на котором отображены изменения на карте войны россии против Украины за 100 дней. Видео было опубликовано на официальной странице Минобороны Британии в социальной сети Twitter.

Уничтоженная техника российских оккупантов - фото Нацгвардия Украины

В оборонном ведомстве отметили, что нападение россии на нашу страну базировалось на очень оптимистичных оценках того, как будут рады российским войскам в Украине.

"Нападение России на север Украины закончилось дорогой неудачей. Россия не смогла реализовать собственные принципы ведения войны. При ограниченной боеспособности многих частей она слишком распыляла свои силы без достаточной поддержки артиллерии и боевой авиации", — Минобороны Великобритании.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в настоящее время "Россия выбрала "стратегию истощения" и добивается медленных и дорогих успехов на Донбассе.", — отметили в МО.

страна, поддерживающая Украину в войне, оказалась среди тех, кто покупает зерно, украденное Россией.

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