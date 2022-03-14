В Малине Житомирской области российская ракета попала в детский сад

Обломки российской ракеты попали в помещение детского сада и несколько частных жилых домов в городе Малине, повредив их. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на данные МВД Украины.

Обстрел Житомирщины - фото из открытых источников

Сообщение о попадании российской ракеты поступило в отделение полиции №1 в городе Малин 13 марта около 15 часов. По информации, предоставленной МВД Украины, обошлось без раненых и погибших.

Также МВД Украины сообщает, что 13 марта вечером вблизи села Щениева Черняховской общины были также зафиксированы результаты авиаобстрела.

Всего в течение 13 марта в житомирскую полицию поступило около 700 сообщений от жителей. Правоохранительные органы выезжали в места происшествия.

Сообщается, что полиция Житомирской области зафиксировала последствия обстрелов в Брусиловской, Малинской и Черняховской территориальных общинах.

Как сообщали ранее "Комментарии", в правительстве Израиля заявляют, что присоединятся к антироссийским санкциям. Представитель Израиля заверил, что его страна "не станет путем обхода санкций, которые Запад ввел в отношении России". Также дипломат отметил, что провел рабочую встречу с министром МИД Словакии. В ходе встречи стороны обсудили продолжение нашего сотрудничества на переходе Вишне Немецкое между Украиной и Словакией.

Также "Комментарии" писали, что министр финансов Германии призвал к ужесточению санкций против агрессора. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что давление на президента России следует усилить до максимума, чтобы поскорее прекратить войну в Украине.

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