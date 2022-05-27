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На юге Украины оккупанты создали угрозу экологической катастрофы

В данный момент на Каховской ГЭС не работает два гидроагрегата

сегодня, 14:15
Автор:

Денис
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В Оперативном Командовании "Юг" рассказали об угрозе экологической катастрофы. Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

На юге Украины оккупанты создали угрозу экологической катастрофы

Фото: wikipedia.org

Так, по информации ОК "Юг", на Каховской гидроэлектростанции, где развернут пункт управления Южного военного округа армии противника, оккупанты не прилагают никаких усилий для поддержания надлежащего режима объекта. Отмечается, что это может привести к экологической катастрофе.

"Сейчас на станции не работает два гидроагрегата, которые оккупанты не позволяют отремонтировать. И это уже привело к подтоплению Каховки, грозит ближайшим селам", — сообщает Оперативное командование "Юг". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что у РФ новая тактика в войне против Украины: где остановится агрессор – какое решение должен принять Запад. Дальнобойная артиллерия может помочь Украине переломить ход войны — нужно оперативное решение Запада. 

Читайте также о том, что в ЕС тоже готовятся к нехватке топлива: придумали оригинальный способ, как снизить потребление нефти. Брюссель на уровне консультаций рассматривает возможность массового ограничения скоростного режима. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Мариуполе оккупанты расширяют братские могилы: чего они боятся. Военные рф увеличивают братские захоронения на кладбище, очевидно, опасаясь вспышки эпидемии. 

Также "Комментарии" писали о том, что дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена. Дефицита соли в Украине не будет, но она подорожает. 


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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