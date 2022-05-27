На юге Украины оккупанты создали угрозу экологической катастрофы

В Оперативном Командовании "Юг" рассказали об угрозе экологической катастрофы. Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Фото: wikipedia.org

Так, по информации ОК "Юг", на Каховской гидроэлектростанции, где развернут пункт управления Южного военного округа армии противника, оккупанты не прилагают никаких усилий для поддержания надлежащего режима объекта. Отмечается, что это может привести к экологической катастрофе.

"Сейчас на станции не работает два гидроагрегата, которые оккупанты не позволяют отремонтировать. И это уже привело к подтоплению Каховки, грозит ближайшим селам", — сообщает Оперативное командование "Юг".

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