В Киевской области ВСУ отобрали танк у оккупантов (ФОТО)

Оккупанты "подарили" нашим воинам очередной танк. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, защитники Украины в Киевской области отобрали танк у армии РФ.

"В Киевской области в ряды ВС Украины встанет еще один трофейный танк. Ребята только немного подремонтируют, потому как, когда забирали — немного поцарапали", — сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Также к публикации было прикреплено фото данного танка, который вскоре будет обращен против своих бывших владельцев.

Фото: Генштаб ВСУ.

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