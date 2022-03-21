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В Киевской области ВСУ отобрали танк у оккупантов (ФОТО)

После ремонта трофейный танк встанет на защиту Украины

сегодня, 12:32
Автор:

Денис
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Оккупанты "подарили" нашим воинам очередной танк. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

В Киевской области ВСУ отобрали танк у оккупантов (ФОТО)

ВСУ

Как стало известно, защитники Украины в Киевской области отобрали танк у армии РФ.

"В Киевской области в ряды ВС Украины встанет еще один трофейный танк. Ребята только немного подремонтируют, потому как, когда забирали — немного поцарапали", — сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. 

Также к публикации было прикреплено фото данного танка, который вскоре будет обращен против своих бывших владельцев. 

В Киевской области ВСУ отобрали танк у оккупантов (ФОТО) - фото 2

Фото: Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что происходит в политическом поле Украины во время войны. Пророссийские партии могут быть ликвидированы лишь после отмены военного положения: говорят эксперты. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что впереди еще много испытаний: Резников обратился к украинцам. Министр обороны рассказал о ситуации в Украине по состоянию на 21 марта. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о возобновлении переговоров между Украиной и РФ: чего ждать в обозримом будущемВстречи Зеленского и Путина стоит ждать, когда можно будет обсуждать предметные договорённости. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Украине создали сайт со знаменитостями, поддержавшими агрессию России. Разработчики Golden-Web Digital создали базу звезд, поддерживающих действия Кремля. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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