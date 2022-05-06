logo

BTC/USD

35947.46

ETH/USD

2688.44

LTC/USD

95.90

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 В ходе спецоперации СБУ взяла в плен 11 снайперов противника
commentss НОВОСТИ Все новости

В ходе спецоперации СБУ взяла в плен 11 снайперов противника

Снайперы так называемой "ДНР" обстреливали позиции украинских войск

6 мая 2022, 16:50
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Харьковской области. Об этом сообщается на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook. 

В ходе спецоперации СБУ взяла в плен 11 снайперов противника

СБУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, в ходе специальной операции, которую провела Служба безопасности Украины в Харьковской области, удалось взять в плен 11 вражеских снайперов. 

"Задержанные входили в состав так называемого "115 полка ДНР", обстреливавшего украинские позиции", — сообщили в СБУ. 

Также отмечается, что с начала войны СБУ ликвидировала более 140 вражеских ДРГ и разоблачила 4 тыс. коллаборантов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Bellingcat рассказали, кто в окружении Путина больше всего хочет его смерти. Христо Грозев указал, что российские олигархи видят, как Путин уничтожает Россию. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Кремле рассказали, кто еще, кроме России, может посягнуть на украинские земли. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в последние месяцы из Польши поступает "откровенно враждебная риторика". Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в СНБО предупредили граждан об опасности 8 и 9 мая: озвучены рекомендации. У оккупантов нет весомых побед на фронте, поэтому они способны усилить террор мирного населения. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинцы смогут учиться бесплатно в одном из самых престижных университетов мира. Оксфорд поддерживает украинских ученых и предлагает стипендии на обучение. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=548093110305280
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!