В ходе спецоперации СБУ взяла в плен 11 снайперов противника

Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Харьковской области. Об этом сообщается на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook.

СБУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, в ходе специальной операции, которую провела Служба безопасности Украины в Харьковской области, удалось взять в плен 11 вражеских снайперов.

"Задержанные входили в состав так называемого "115 полка ДНР", обстреливавшего украинские позиции", — сообщили в СБУ.

Также отмечается, что с начала войны СБУ ликвидировала более 140 вражеских ДРГ и разоблачила 4 тыс. коллаборантов.

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