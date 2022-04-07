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В Херсонской области ВСУ уничтожили артиллерийское подразделение оккупантов (ВИДЕО)

Украинские военные ликвидировали артиллерийское подразделение оккупантов

7 апреля 2022, 12:22 comments3825
Автор:

Карина Ожерельева
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В Херсонской области украинские военные ликвидировали артиллерийское подразделение оккупантов, которое готовилось обстреливать мирные населенные пункты Украины. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделало ВМС ВС Украины на своей странице в Фейсбуке.

В Херсонской области ВСУ уничтожили артиллерийское подразделение оккупантов (ВИДЕО)

Уничтожение артиллерийского подразделения оккупантов – скриншот из видео ВМС ВС

"На Херсонщине украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, готовившееся к обстрелам мирных населенных пунктов. К сожалению, часть "асвобадителей" накинула пятками", — говорится в сообщении ВМС ВС Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", в НАТО рассматривают вопросы поставки тяжелого оружия Украине. Ключевым вопросом на встрече министров иностранных дел стран НАТО будут дальнейшие поставки вооружения Украине. В частности, речь пойдет о передаче Киеву тяжелого оружия. Йенс Столтенберг отметил, что поддержка Украины должна продолжаться на Западе не сомневается никто. Внутри блока НАТО по этому вопросу есть понимание и согласие. Важно также найти понимание передачи Киеву большего количества систем ПВО, противотанкового оружия.

Также "Комментарии" писали, что в Белом доме назвали цель Путина после вывода войск из северной части Украины. В Белом доме считают, что вывод российских войск из северной части Украины – это не акт доброй воли агрессора, свидетельствующий о том, что планы Кремля изменились. Разрушение и ослабление Украины – первоначальный план России, который она настроена и сейчас.

Читайте на портале "Комментарии": в МИД Украины отреагировали на заявления венгерских чиновников. Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко высказал позицию Украины относительно заявлений представителей власти Венгрии о готовности платить россии за газ в ее национальной валюте, неприсоединении к санкциям против страны-агрессора.


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Источник: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/videos/1649249758770612/
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