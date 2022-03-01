В Херсоне оккупанты открыли огонь по пожарным

Войска оккупантов открыли огонь по сотрудникам спасательной службы. Об этом сообщается на официальной странице ГСЧС Украины.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Сегодня, 1 марта, во время ликвидации возгорания в здании ТРЦ "Фабрика" (Херсон), в пожарных начали стрелять оккупанты.

"Вражеский БТР начал стрелять по автоцистерне спасателей. Шесть спасателей, находившихся в пожарной машине, были вынуждены оставить атакованное авто и нашли укрытие почти в километре от места атаки в больнице. К счастью, никто из ребят не пострадал, а врагам терять нечего – они и так будут гореть в аду", — пишут в ГСЧС.

"Не жалейте их, не пускайте слезу, когда видите как очередной пленный "освободитель" просит маму забрать его домой, потому что он не знал, куда он шел. Они нас не жалеют! Ни наших детей, ни женщин, ни родителей", — ГСЧС.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Минздрав сообщил, где можно получить информацию об аптеках с инсулином.

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