В Харькове снаряд попал в людей, стоящих в очереди за продуктами

В поселке Пятихатки на Харьковщине 6 марта около 12:00 российские оккупанты попали в людей, стоявших в очереди возле продовольственного магазина. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Суспільне.

Магазин, в который попал снаряд российских оккупантов - Суспільне

Как заявил Суспільному директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, по предварительным данным — нет погибших. Сейчас госпитализируют людей с травмами разной степени тяжести.

На фото с места, куда попал снаряд, видны тела людей и следы крови. На фото видна улица Академика Вальтера в Пятихатках. Сообщают, что этим утром в поселке была слышна серия взрывов.

Как сообщали ранее "Комментарии", на западных границах задерживают мужчин призывного возраста, пытающихся скрыться с территории страны. По состоянию на 6 марта, задержаны 74 совершеннолетних мужчины в возрасте до 60 лет. Задержание проводили украинские пограничники подразделений "Яблоновка", "Хижа" и "Солотвино" Мукачевского, сотрудники Тячевского РПП ГУНП в Закарпатской области, молдавские пограничники.

Также "Комментарии" писали, что Соединенные Штаты работают с Польшей над возможностью предоставления истребителей Украине и проводят консультации с другими союзниками. Президент Украины Зеленский заявил союзникам, что Украине необходимы истребители для защиты своей территории. Такую помощь могут предоставить страны Восточной Европы.

Читайте на портале "Комментарии": премьер Британии заявил, что правительство разработало шесть шагов для усиления давления на агрессора. Борис Джонсон призвал других лидеров присоединиться к плану из шести пунктов в ответ на вторжение России в Украину, начиная от гуманитарной поддержки и заканчивая экономическим давлением на Москву.

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