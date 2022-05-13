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Главная Новости Оборона 2022 В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Славянском направлении
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В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Славянском направлении

Оккупанты вели артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье

сегодня, 18:43
Автор:

Денис
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную информацию, касаемо обстановки на Славянском направлении по состоянию на вечер 13 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Славянском направлении

ВСУ

Как стало известно, на Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивал на наступлении в районе населенного пункта Богородичное, однако успеха не имел. 

Также оккупанты вели артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Совершил авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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