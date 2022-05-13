В Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на Славянском направлении

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную информацию, касаемо обстановки на Славянском направлении по состоянию на вечер 13 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

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Как стало известно, на Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивал на наступлении в районе населенного пункта Богородичное, однако успеха не имел.

Также оккупанты вели артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Совершил авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка.

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