В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в районе "Азовстали"

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о ситуации на "Азовстали", что в Мариуполе. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

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Так, по данным наших военных, оккупант продолжает блокирование и попытки уничтожения украинских подразделений в районе "Азовстали". В отдельных районах, при поддержке авиации, враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода, однако, как сообщает Генеральный штаб ВСУ, успеха не имеет.





Скриншот: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что россияне прорвались на Азовсталь в Мариуполе. Штурм завода в заблокированном Мариуполе продолжается уже вторые сутки. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Читайте также о том, что в Украине открыли сообщение Киев – Житомир по Варшавской трассе (ВИДЕО). Открыли движение по мосту через реку Тетерев. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Минобороны рассказали, почему РФ не достигнет успеха в Украине ни до 9 мая, ни после него. Спикер Минобороны Александр Мотузяник считает, что украинские силы также смогут удержать свои позиции на линии обороны к 9 мая. Читайте об этом подробнее на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Норвегия предоставит дополнительную финансовую помощь украинским переселенцам. Выплачивать будут по 2 тысячи 200 грн на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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