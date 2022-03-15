В Генштабе ВСУ показали, как проходит "демилитаризация" оккупантов (ФОТО)

Украинские воины стоят на защите нашей страны и продолжают уничтожать оккупантов. Об этом сообщили на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.



Армия РФ

Противник продолжает нести потери в живой силе и технике. Согласно данным Генштаба, армия оккупантов потеряла уже более 13 тысяч своих военных, а также сотни единиц техники.

"По всей территории Украины идет "демилитаризация" российской оккупационной армии. Участники процесса: Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия Украины, Территориальная оборона ВС Украины, Государственная пограничная служба Украины, Национальная полиция Украины и весь наш украинский свободолюбивый народ" отметили в Генштабе.

В своем посте наши военные показали, результаты данного процесса.

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