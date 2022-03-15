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В Генштабе ВСУ показали, как проходит "демилитаризация" оккупантов (ФОТО)

Украинские военные дают достойный отпор врагу

сегодня, 14:27
Автор:

Денис
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Украинские воины стоят на защите нашей страны и продолжают уничтожать оккупантов. Об этом сообщили на официальной странице  Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

В Генштабе ВСУ показали, как проходит "демилитаризация" оккупантов (ФОТО)

Армия РФ

Противник продолжает нести потери в живой силе и технике. Согласно данным Генштаба, армия оккупантов потеряла уже более 13 тысяч своих военных, а также сотни единиц техники. 

"По всей территории Украины идет "демилитаризация" российской оккупационной армии. Участники процесса: Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия Украины, Территориальная оборона ВС Украины, Государственная пограничная служба Украины, Национальная полиция Украины и весь наш украинский свободолюбивый народ" отметили в Генштабе. 

В своем посте наши военные показали, результаты данного процесса. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что защитники Чернигова уничтожили вражескую батарею РСЗО, которая обстреливала жилые кварталы. Наблюдатели заметили, как батарея начала разворачиваться для преступных обстрелов. 

Читайте также о том, что  в сети показали, во что оккупанты превратили Ахтырку на Сумщине: город без лица. В сети показали, как выглядит город Ахтырка на Сумщине, который российские оккупанты нещадно уничтожали ракетными ударами, авиабомбами и артиллерией. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что предпринимателям бросили спасательный круг или подарили очередную иллюзию. Эксперты высказались о том, поможет ли налоговая реформа бизнесменам удержатся на плаву во время войны. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что такое простой в условиях военного положения и как он оплачивается: Минэкономики предоставило объяснение. Минэкономики объяснило, в каком случае считается простой и какова зарплата в таком случае. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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