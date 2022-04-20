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Главная Новости Оборона 2022 В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях армии РФ в войне против Украины
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В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях армии РФ в войне против Украины

Верьте в Вооруженные Силы Украины

сегодня, 10:59
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали, сколько своих солдат и техники армия РФ потеряла во время войны против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ. 

В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях армии РФ в войне против Украины

Армия РФ

Согласно данным Генштаба Вооруженных сил, общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 апреля ориентировочно составили:

• личного состава — около 20900 человек ликвидировано;

• танков ‒ 815 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2087 ед;

• артиллерийских систем – 391 ед;

• РСЗО — 136 ед;

• средства ПВО — 67 ед;

• самолетов – 171 ед;

• вертолетов – 150 ед;

• автомобильной техники — 1504 ед;

• корабли/катера — 8 ед;

• цистерн с ГСМ — 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 165;

• специальная техника – ​​27;

• пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что данные уточняются. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что потери врага на фронте в Луганской и Донецкой областях: главное за сутки. Донецкая и Луганская области страдают от обстрелов оккупантов. 

Читайте о том, что из-за значительных потерь в Харьковской области часть оккупантов вынужденно отступила в РФ. После попыток штурма россиянами в Рубежном и Северодонецке в больницу Новоайдара доставили около 130 раненых военнослужащих РФ. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Великобритании озвучили прогноз, сколько может продлиться наступление на Донбассе. Президент РФ Владимир Путин стремится к какой-то победе "независимо от человеческой стоимости". 

Также "Комментарии" информировали о том, что Зеленский рассказал об армии оккупантов: сколько сил стянул враг. Владимир Зеленский заявил, что Россия стянула всю свою боеспособную армию.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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