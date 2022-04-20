В Генштабе ВСУ обновили данные о потерях армии РФ в войне против Украины

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали, сколько своих солдат и техники армия РФ потеряла во время войны против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ.

Армия РФ

Согласно данным Генштаба Вооруженных сил, общие боевые потери противника с 24 февраля по 20 апреля ориентировочно составили:

• личного состава — около 20900 человек ликвидировано;

• танков ‒ 815 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2087 ед;

• артиллерийских систем – 391 ед;

• РСЗО — 136 ед;

• средства ПВО — 67 ед;

• самолетов – 171 ед;

• вертолетов – 150 ед;

• автомобильной техники — 1504 ед;

• корабли/катера — 8 ед;

• цистерн с ГСМ — 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 165;

• специальная техника – ​​27;

• пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что данные уточняются.

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