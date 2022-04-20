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Потери врага на фронте в Луганской и Донецкой областях: главное за сутки

Донецкая и Луганская области страдают от обстрелов оккупантов

сегодня, 08:29
Автор:

Козлова Альбіна
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В Луганской области оккупанты атакуют украинские позиции и пытаются продвинуться вглубь Попасной, делая попытки штурма Рубежного и Северодонецка. После этих боев более 100 россиян получили ранения, количество убитых не уточняется.

Потери врага на фронте в Луганской и Донецкой областях: главное за сутки

Фото Телеграм Луганская ОВА

Около 130 раненых находятся в больнице Новоайдара. ВСУ отбили 10 атак, уничтожено 12 танков, 28 единиц бронированной и две единицы автомобильной техники, одну артиллерийскую систему, один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.

По информации главы ОВА Сергея Гайдая ночью на 20 апреля враг обстрелял Новодружеск. Населённый пункт без газа, в центре загорелось два дома. Под обстрелы попало и Горное, в Лисичанске разминировали еще три многоэтажки, проверено 10 домов.

В Донецкой области 19 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Краматорске. Есть информация об одном погибшем и трое раненых местных жителях. За сутки погибли три человека в Краматорске, Авдеевке и Благодатном, ранения получили пять человек из них один ребенок. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе не установлено.

В опасной зоне подконтрольной Украине, где идут постоянные обстрелы, остаются – 350-370 тысяч, без учета Мариуполя и Волновахи. До 24 февраля там проживало 1 млн 680 тысяч человек.

Вечером 19 апреля оккупанты предпринимали попытки наступления на Торецком направлении, в этом районе от ударов повреждены два образовательных учреждения и жилые дома. Оккупанты вели обстрелы вдоль всей линии разграничения.

Как сообщал портал "Комментарии", Алексей Арестович спрогнозировал финал битвы на востоке и объяснил тактику оккупантов.


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Источник: https://t.me/luhanskaVTSA/ https://t.me/pavlokyrylenko_donoda
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