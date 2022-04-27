В Евросоюзе обвинили россию в газовом шантаже и готовят жесткий ответ: подробности

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Карина Ожерельева
Россия пытается шантажировать Евросоюз газом. Об этом свидетельствует, в частности, заявление "Газпрома" о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию после того, как они отказались платить за газ в рублях. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Твиттере.
Урсула фон дер Ляйен - фото из открытых источников
Как сообщает Урсула фон дер Ляйен, члены ЕС разработали план и случай, если случятся такие непредсказуемые обстоятельства.
Также она добавила, что идет работа с европейскими и мировыми лидерами по обеспечению безопасного энергоснабжения на территории Европы.
Как сообщали ранее "Комментарии", в небе над Украиной было уничтожено еще пять российских летательных аппаратов. ВСУ продолжают уничтожать летательные аппараты российской армии в небе над Украиной. Кроме того, в небе над Украиной наше ПВО уничтожило две крылатые ракеты.
Также "Комментарии" писали, что в парламенте спрогнозировали новую фазу боевых действий уже в июне-июле. Если российская армия удастся сохранить силы после наступления на востоке и юге Украины, она может решиться на новую фазу боевых действий уже в июне-июле.
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