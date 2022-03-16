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Главная Новости Оборона 2022 В Чернигове российские войска обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом: много погибших
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В Чернигове российские войска обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом: много погибших

Сообщается о как минимум 10 погибших

сегодня, 15:24
Автор:

Карина Ожерельева
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В Чернигове в спальном районе города российские оккупанты обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Суспільне".

В Чернигове российские войска обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом: много погибших

Погибшие в результате обстрела в Чернигове - Суспільне Чернигов

Сообщается, что обстрел людей в очереди российскими оккупантами произошел утром 16 марта. Из-за обстрела погибли как минимум 10 мирных жителей Чернигова.

Как сообщали ранее "Комментарии", цифровые паспорта вернулись в приложение "Дія" . Отмечается, что цифровой паспорт в "Дії" можно использовать в Украине так же, как бумажный или пластиковый. В "Дії" отмечают, что с электронным паспортом можно проходить блокпосты и показывать паспорт в приложении полиции.

Также "Комментарии" писали, что 90% населения Украины может столкнуться с бедностью в условиях продолжительной войны. ПРООН сотрудничает с киевским правительством, чтобы избежать худшего сценария краха экономики. 9 из 10 украинцев могут столкнуться с бедностью и чрезвычайной экономической уязвимостью, если война затянется в течение следующего года, уничтожив экономические достижения за два десятилетия, сообщает Программа развития ООН (ПРООН).

Читайте на портале "Комментарии": у стран с 16 марта разрешили пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на частных автомобилях без наличия в них полисов "Зеленая карта". Страховой полис можно приобрести после пересечения границы в стране пребывания. Польские страховые компании ERGO, PZU и Warta предоставляют полисы страхования гражданской ответственности автовладельцев сроком на 30 дней. Связаться с агентами компаний украинцы могут на пограничных пунктах с польской стороны.


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Источник: https://suspilne.media/218099-u-cernigovi-rosijski-vijska-obstrilali-ludej-aki-stoali-v-cerzi-za-hlibom-ak-minimum-10-zagiblih/
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