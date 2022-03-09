В Bellingcat назвали самое слабое место армии РФ и предупредили врага о "неожиданности"

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Карина Ожерельева
В логистике поставок для российской армии, вторгшейся в Украину, есть известные проблемы, и они будут только увеличиваться. Такое заявление сделал журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat в эфире единственного телемарафона украинских телеканалов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".
Христо Грозев - фото из открытых источников
Также журналист добавил, что эти проблемы будут только большими, ведь доставить цистерны в места размещения российских войск, которые разбросаны по территории Украины, почти невозможно.
В то же время журналист сообщает, что в ближайшие дни возможны новые атаки РФ на города Украины ракетами, однако оккупанты получат там "неожиданность".
Как сообщали ранее "Комментарии", Житомирская область снова пострадала от авиаударов: есть погибшие. От взрывов пострадали несколько жилых домов в г. Малин, а также общежитие и завод "Изоват" в Житомире. В результате авиаударов в Житомирской области погибли 9 человек.
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