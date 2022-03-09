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В Bellingcat назвали самое слабое место армии РФ и предупредили врага о "неожиданности"

Bellingcat сообщает, что «дыры» в поставках российских войск в Украину будут все больше и больше

сегодня, 12:32 comments1354
Автор:

Карина Ожерельева
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В логистике поставок для российской армии, вторгшейся в Украину, есть известные проблемы, и они будут только увеличиваться. Такое заявление сделал журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat в эфире единственного телемарафона украинских телеканалов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

В Bellingcat назвали самое слабое место армии РФ и предупредили врага о "неожиданности"

Христо Грозев - фото из открытых источников

"Абсолютно согласен, что ресурсы, перенесенные на украинскую территорию, не человеческие, а инвентарные – это включает бензин, ракеты, амуницию, были предназначены для войны, которая длилась 7-8 дней. Сейчас очень реальная дыра в поставках", — подчеркнул Грознев.

Также журналист добавил, что эти проблемы будут только большими, ведь доставить цистерны в места размещения российских войск, которые разбросаны по территории Украины, почти невозможно.

"Самая слабая сторона российской армии — это логистика, это все знали и сейчас это видим наглядно", — заявил Грознев.

В то же время журналист сообщает, что в ближайшие дни возможны новые атаки РФ на города Украины ракетами, однако оккупанты получат там "неожиданность".

"Я ожидаю, что все-таки будут завтра или послезавтра новые попытки имеющимися средствами, менее дальнобойными ракетами, которые на 120-130 км могут стрелять, попытка повторить по Сумам, Харькову это видно из передвижения военных частей. Но я ожидаю, что здесь неожиданность будет", — добавил журналист.

Как сообщали ранее "Комментарии", Житомирская область снова пострадала от авиаударов: есть погибшие. От взрывов пострадали несколько жилых домов в г. Малин, а также общежитие и завод "Изоват" в Житомире. В результате авиаударов в Житомирской области погибли 9 человек.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3424277-dirki-u-postacanni-rosijskih-vijsk-v-ukraini-budut-dedali-bilsimi-bellingcat.html
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