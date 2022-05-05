logo

BTC/USD

36388.60

ETH/USD

2738.22

LTC/USD

96.80

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Уничтожены три САУ: бойцы ВСУ нанесли артиллерийский удар по позициям противника (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Уничтожены три САУ: бойцы ВСУ нанесли артиллерийский удар по позициям противника (ВИДЕО)

Украинские воины дают достойный отпор врагу

5 мая 2022, 18:10
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Украинские воины нанесли мощный удар по позиции вражеской артиллерии. Об этом сообщается на странице 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка в социально сети Facebook. 

Уничтожены три САУ: бойцы ВСУ нанесли артиллерийский удар по позициям противника (ВИДЕО)

ВСУ

Защитники Украины накрыли огнем артиллерии сразу несколько САУ противника. 

"Ловите очередную серию блокбастера "Орки, welcome to Hell". Спойлер: арта ВСУ против арты Мордора, добро победило, уничтожив три САУрона. Авторы сценария, режиссеры, операторы – бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Генеральный продюсер — ВСУ", — пишут наши воины. 

В подтверждение своим словам бойцы ВСУ опубликовали видео своей мастерской боевой работы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что финпомощь от стран ЕС: Румыния выделит 70 млн евро для поддержки украинской экономики. Деньги пойдут для поддержки украинцев, пострадавших от российской агрессии. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что это 9 мая для Молдовы станет очень тяжелым: разведке стали известны планы Кремля. По данным украинских контрразведчиков, РФ планирует осуществить высадку воздушного десанта в Приднестровье. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что российские оккупанты планируют заблокировать доступ к социальным сетям в Херсонской области. Оккупанты хотят заблокировать местным жителям доступв социальные сети. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что задержание Шария: нардеп рассказал, когда пророссийский блоггер окажется в Украине. Адвокаты Шария будут оспаривать все действия.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/59ompbr.com.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!