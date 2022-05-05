Уничтожены три САУ: бойцы ВСУ нанесли артиллерийский удар по позициям противника (ВИДЕО)

Украинские воины нанесли мощный удар по позиции вражеской артиллерии. Об этом сообщается на странице 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка в социально сети Facebook.

ВСУ

Защитники Украины накрыли огнем артиллерии сразу несколько САУ противника.

"Ловите очередную серию блокбастера "Орки, welcome to Hell". Спойлер: арта ВСУ против арты Мордора, добро победило, уничтожив три САУрона. Авторы сценария, режиссеры, операторы – бойцы 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Генеральный продюсер — ВСУ", — пишут наши воины.

В подтверждение своим словам бойцы ВСУ опубликовали видео своей мастерской боевой работы.

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