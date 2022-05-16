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Главная Новости Оборона 2022 "Уничтожен значительный запас боеприпасов": ВСУ нанесли удар по вражеским складам в Изюме
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"Уничтожен значительный запас боеприпасов": ВСУ нанесли удар по вражеским складам в Изюме

Основные усилия оккупанты сосредоточили на Донецком направлении.

сегодня, 19:06
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную информацию, касаемо российского вторжения по состоянию на вечер 16 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ. 

"Уничтожен значительный запас боеприпасов": ВСУ нанесли удар по вражеским складам в Изюме

ВСУ

Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. По информации Генштаба, основные усилия оккупанты сосредоточили на Донецком направлении.

На Слобожанском направлении враг пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход на Государственную границу Украины. Противник ведет подготовку к наступательным действиям силами подразделений, сосредоточенных в районе Изюма.

"В результате огневого поражения Силами обороны вражеских складов, размещавшихся в городе Изюм, уничтожен значительный запас боеприпасов", — сообщает Генштаб ВСУ. 

Также Силы обороны Украины произвели огневое поражение полевого склада боеприпасов противника в районе населённого пункта Давыдов Брод (Херсонская область).

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Клопотенко провел в Люксембурге и Кельне званые ужины украинской кухни. Денежные средства от этих гастрономических мероприятий пойдут на закупку продуктов для украинцев, которые находятся в зонах гуманитарной катастрофы. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, что жену погибшего бойца полка "Азов" встретили из роддома его побратимы (ФОТО). Новорожденного мальчика назвали Ильей, именно так хотел муж Татьяны. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что рф использует в своей пропаганде эксперта, которого арестовывали за педофилию. "Военный аналитик" рф Скотт Риттер имел проблемы с законом. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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