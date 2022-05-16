"Уничтожен значительный запас боеприпасов": ВСУ нанесли удар по вражеским складам в Изюме

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную информацию, касаемо российского вторжения по состоянию на вечер 16 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ.

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Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. По информации Генштаба, основные усилия оккупанты сосредоточили на Донецком направлении.

На Слобожанском направлении враг пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход на Государственную границу Украины. Противник ведет подготовку к наступательным действиям силами подразделений, сосредоточенных в районе Изюма.

"В результате огневого поражения Силами обороны вражеских складов, размещавшихся в городе Изюм, уничтожен значительный запас боеприпасов", — сообщает Генштаб ВСУ.

Также Силы обороны Украины произвели огневое поражение полевого склада боеприпасов противника в районе населённого пункта Давыдов Брод (Херсонская область).

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