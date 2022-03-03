Укрзалізниця предоставила ВСУ вагоны-рефрижераторы для вывоза тел россиян

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Карина Ожерельева
Укрзалізниця предоставила Вооруженным силам Украины вагоны-рефрижераторы для вывоза тел погибших российских военных. Такое заявление было сделано в пресс-центре компании. Об этом сообщает Суспільне.
Вагон - фото из открытых источников
Укрзалізниця сообщает, что сейчас вагоны уже находятся на железнодорожных станциях и ожидают полной погрузки.
Кроме того, по информации Укрзалізниці, сейчас отрабатывается регламент движения таких вагонов, учитывая санитарное расстояние от других поездов и населенных пунктов.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Украине хотят ввести пожизненное госпредательство и диверсии. Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7116 "Ни шаг назад!", которым предложил усилить наказание за госизмене. Парламентарии считают, что нужно усилить наказание за измену и диверсии в военное время.
Также "Комментарии" писали, что народные депутаты Украины обратились в ВОЗ и Красный Крест. Украина просит Красный Крест, Украинскую Медицинскую Ассоциацию США, ВОЗ оказать помощь населению.
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