Укрзалізниця предоставила ВСУ вагоны-рефрижераторы для вывоза тел россиян

Укрзалізниця предоставила Вооруженным силам Украины вагоны-рефрижераторы для вывоза тел погибших российских военных. Такое заявление было сделано в пресс-центре компании. Об этом сообщает Суспільне.

Вагон - фото из открытых источников

"Перед Укрзалізницей была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье. Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат русской" , – заявили в прессцентре компании.

Укрзалізниця сообщает, что сейчас вагоны уже находятся на железнодорожных станциях и ожидают полной погрузки.

Кроме того, по информации Укрзалізниці, сейчас отрабатывается регламент движения таких вагонов, учитывая санитарное расстояние от других поездов и населенных пунктов.

"Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых оккупантов российской армии. Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ", — отметили в Укрзалізнице.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Украине хотят ввести пожизненное госпредательство и диверсии. Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7116 "Ни шаг назад!", которым предложил усилить наказание за госизмене. Парламентарии считают, что нужно усилить наказание за измену и диверсии в военное время.

Также "Комментарии" писали, что народные депутаты Украины обратились в ВОЗ и Красный Крест. Украина просит Красный Крест, Украинскую Медицинскую Ассоциацию США, ВОЗ оказать помощь населению.

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