Укрепление обороны: США разрешили странам Балтии отправить оружие в Украину

Государственный департамент США разрешил Литве, Латвии и Эстонии отправить в Украину ракеты и другое оружие американского производства, сообщили три источника, знакомых с решением, поскольку президент Джо Байден предположил, что Россия пойдет на Украину. Об этом сообщает Reuters.

Печать Государственного департамента США - Reuters

Согласно правилам экспортного контроля, страны должны получить разрешение от Госдепартамента, прежде чем передавать любое оружие, полученное от Соединенных Штатов, третьим сторонам.

Соглашения о передаче позволят Эстонии предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin, а Литве будет позволено отправлять ракеты Stinger, отметил один из источников.

Представитель Госдепартамента подтвердил, что правительство США одобрило передачу, позволяющую Эстонии, Латвии, Литве и Великобритании предоставлять Украине американское оборудование из своих запасов, но не сообщило подробностей о том, какое оружие будет направлено.

"Соединенные Штаты, их союзники и партнеры объединяются, чтобы ускорить помощь Украине в безопасности. Мы тесно общаемся с нашими украинскими партнерами и нашими союзниками по НАТО и используем все доступные инструменты сотрудничества в области безопасности, чтобы помочь Украине укрепить свою оборону перед лицом роста российской агрессии", — сказал спикер.

Новости об одобренных поставках оружия появились после того, как Байден заявил на пресс-конференции, что Россия дорого заплатит, если вторгнется в Украину.

Российские чиновники неоднократно отрицали планы вторжения в Украину, но Кремль собрал около границ Украины около 100 000 военных, наращивание, по словам Запада, является подготовкой к войне, чтобы предотвратить присоединение Украины к западному альянсу безопасности НАТО.

Ситуация вызвала серьезную обеспокоенность в Литве, Латвии и Эстонии и других союзниках по НАТО, а также у законодателей США. Двухпартийная группа американских сенаторов на этой неделе пообещала предоставить оружие во время визита в Киев.

"Как президент Байден сказал президенту Путину, в случае дальнейшего вторжения России в Украину мы предоставим украинцам дополнительный оборонный материал. Мы привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и будем продолжать оказывать Украине необходимую поддержку ", — сказал спикер.

Как сообщали ранее "Комментарии", представитель Госдепартамента США сообщил сумму предоставленной Украине помощи в оборонной безопасности.

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