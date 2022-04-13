Украинский спецназ уничтожил наблюдательный пункт оккупантов (ФОТО)

Украинские военные продолжают давать достойный отпор врагу и уничтожать его живую силу и технику. О ликвидации важного объекта оккупантов сообщили на официальной странице Командования Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Наши воины сообщили об уничтожении наблюдательного пункта противника.

"Это наблюдательный пункт российских оккупантов после того, как на нем поработала группа ССО Украины. Такие "наблюдатели" являются важными объектами – преградами на пути нашего войска", — сообщают в Командовании ССО ВСУ.

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