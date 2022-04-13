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Украинский спецназ уничтожил наблюдательный пункт оккупантов (ФОТО)

Наши воины героически защищают Украину от агрессора

сегодня, 10:41
Автор:

Денис
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Украинские военные продолжают давать достойный отпор врагу и уничтожать его живую силу и технику. О ликвидации важного объекта оккупантов сообщили на официальной странице Командования Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинский спецназ уничтожил наблюдательный пункт оккупантов (ФОТО)

ВСУ

Наши воины сообщили об уничтожении наблюдательного пункта противника. 

"Это наблюдательный пункт российских оккупантов после того, как на нем поработала группа ССО Украины. Такие "наблюдатели" являются важными объектами – преградами на пути нашего войска", — сообщают в Командовании ССО ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что новые заявления Путина и Лукашенко: о чем они говорят – почему есть риск нового витка агрессии. Путин и Лукашенко снова решили показать, что они едины в намерении атаковать Украину. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что РФ ввела "желтый уровень террористической угрозы" в пограничных областях: в Генштабе назвали цель. Также продолжается переброска в Украину так называемых "добровольцев". Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Минобороны Британии опровергли заявление Кремля, что "спецоперация" в Украине идет по плану. В британском ведомстве напомнили Москве о потерях и отступлении из-под Киева. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что российские оккупанты сидят в болоте из-за обильных дождей: что известно. В Днепропетровской области из-за обильных дождей оккупанты сейчас сидят по колено в болоте. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/usofcom
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