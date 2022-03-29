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Главная Новости Оборона 2022 Украинский десантник сбил российский вертолет Ка-52 с помощью "Стингера"
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Украинский десантник сбил российский вертолет Ка-52 с помощью "Стингера"

Наши воины продолжают стоять на защите Украины

сегодня, 18:57
Автор:

Денис
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Украинские защитники стойко держат оборону и продолжают уничтожать оккупантов и их технику. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Украинский десантник сбил российский вертолет Ка-52 с помощью "Стингера"

Фото: Командование ДШВ ВСУ

Как стало известно, в Херсонской области стрелок-зенитчик подразделения противовоздушной обороны одной из воинских частей ДШВ Вооруженных сил Украины  уничтожил боевой вертолет ВС РФ Ка-52.

"Солдат Виталий К. уничтожил боевой вертолет Ка-52. Обнаружив враждебную цель на высоте около пятисот метров, десантник совершил боевой пуск с ПЗРК в направлении цели и поразил ее. Вертолет взорвался в воздухе", — сообщают в Командовании ДШВ ВС Украины. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Бельгия и Нидерланды высылают российских дипломатов: известная причина. Нидерланды выслали 17 представителей посольства России. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, что Государственный заказ в период военного состояния может помочь украинским бизнесменам оставаться на плаву. Предприниматели во время войны: как еще государство может помочь бизнесу. 

Также "Комментарии" информировали о том, что переговоры Украины и России в турецком Стамбуле завершились. Встреча началась с переговоров тет-а-тет лидеров делегаций, а потом продолжилась уже в расширенном формате. Итоги переговоров Украины и России: какие заявления прозвучали – о чем они говорят. 




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Источник: https://www.facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua
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