Украинский десантник сбил российский вертолет Ка-52 с помощью "Стингера"

Украинские защитники стойко держат оборону и продолжают уничтожать оккупантов и их технику. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Фото: Командование ДШВ ВСУ

Как стало известно, в Херсонской области стрелок-зенитчик подразделения противовоздушной обороны одной из воинских частей ДШВ Вооруженных сил Украины уничтожил боевой вертолет ВС РФ Ка-52.

"Солдат Виталий К. уничтожил боевой вертолет Ка-52. Обнаружив враждебную цель на высоте около пятисот метров, десантник совершил боевой пуск с ПЗРК в направлении цели и поразил ее. Вертолет взорвался в воздухе", — сообщают в Командовании ДШВ ВС Украины.

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