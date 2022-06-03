Украинские воины уничтожили склад боеприпасов и живую силу противника в Луганской области (ВИДЕО)



















Украинские воины продолжают наносить удары по позициям противника. Об этом сообщается на официальной странице Национальной гвардии Украины в социальной сети Facebook.

Нацгвардия. Фото из открытых источников

Сообщается, что защитники Украины уничтожили склад боеприпасов и личный состав армии противника в Луганской области.

"Наша цель, в отличие от врага – не уничтожить все со страхом, что там может быть украинский защитник, а точечно максимально уничтожить склады боеприпасов и скопления врага, чтобы он не мог продолжать наступление.", — пишет пресс-служба Нацгвардии.

Также было опубликовано видео с места событий, на котором запечатлено уничтожение противника.

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