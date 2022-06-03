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Главная Новости Оборона 2022 Украинские воины уничтожили склад боеприпасов и живую силу противника в Луганской области (ВИДЕО)
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Украинские воины уничтожили склад боеприпасов и живую силу противника в Луганской области (ВИДЕО)

Нацгвардейцы уничтожили российский склад боеприпасов

сегодня, 17:20
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают наносить удары по позициям противника. Об этом сообщается на официальной странице Национальной гвардии Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские воины уничтожили склад боеприпасов и живую силу противника в Луганской области (ВИДЕО)

Нацгвардия. Фото из открытых источников

Сообщается, что защитники Украины уничтожили склад боеприпасов и личный состав армии противника в Луганской области. 

"Наша цель, в отличие от врага – не уничтожить все со страхом, что там может быть украинский защитник, а точечно максимально уничтожить склады боеприпасов и скопления врага, чтобы он не мог продолжать наступление.", — пишет пресс-служба Нацгвардии. 

Также было опубликовано видео с места событий, на котором запечатлено уничтожение противника. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что ЕС в шестой раз бьет санкциями по РФ: поможет ли это остановить войну – в чем просчитался Запад. Санкциями ЕС намерен еще больше ослабить экономику России, заставив Москву прекратить войну против Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что эмбарго на нефть и нефтепродукты: как шестой пакет санкции ударит по РФ и возникнет ли дефицит в ЕС. Шестой пакет санкций, включает частичное эмбарго на нефть и нефтепродукты. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Не надо оскорблять президента России": Лукашенко вдруг заступился за Путина. Лукашенко уверен, что Россия не стремится захватить Украину. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что сто дней после войны: какими они могут быть – к чему готовиться украинцам. Позади 100 дней полномасштабной войны РФ против Украины и, к сожалению, мира нет даже на горизонте, но варианты, каким он может быть изучать стоит уже сейчас. 


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Источник: https://www.facebook.com/NGUmainpage
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