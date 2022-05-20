Бойцы ССО одним выстрелом уничтожили российский расчет ПТРК вместе с боекомплектом (ВИДЕО)

Украинские воины продолжают героически сражаться с противником уничтожать его живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, защитники Украины победили оккупантов в дуэли "птуристов".

"На одном из участков фронта наши воины увидели, как россияне подвезли боекомплект для своих противотанковых ракетных комплексов. Быстро оценив обстановку, операторы ССО без промедлений атаковали первыми", — сообщает ССО.

С первого же выстрела бойцы ССО поразили позицию вражеских противотанкистов. Отмечается, что враг был уничтожен вместе с только что подвезённым боекомплектом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Берлин снова играет в свою игру: что происходит с поставками обещанного вооружения Украине. В Германии снова надеются, что огонь в Украине прекратится и не придется поставлять вооружение Киеву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что война не прекращается: как сделать так, чтобы РФ скорее рухнула – что может заставить Путина остановиться. Прекращение российской агрессии против Украины во многом связывают с тем, как скоро рухнет режим Путина. Читайте об этом подробнее на нашем сайте.

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