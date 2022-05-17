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Украинские воины сбили еще четыре летательных аппарата оккупантов

За прошедшие сутки ВСУ поразили пять воздушных целей противника

сегодня, 11:48
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают уничтожать вражеские летательные аппараты. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Украинские воины сбили еще четыре летательных аппарата оккупантов

ВСУ

Как сообщает Командование ВС, за прошедшие сутки (16 мая) нашим военным удалось уничтожить еще четыре летательных аппарата противника, а именно:

• один самолет;

• четыре беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня. 

Кроме того, в небе над Украиной была сбита одна крылатая ракета. А уже сегодня были уничтожены три ракеты над Львовской областью и одна над Николаевской. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Турция и Венгрия взбунтовались: что не так с системой коллективной безопасности – в чем угроза. Турция и Венгрия продолжают играть на своих личных интересах. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Канада отправит грузовой флот для экспорта украинского зерна. В Канаде обсуждают маршруты с европейскими и американскими партнерами. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Пентагоне рассказали, в какой части Украины РФ сконцентрировала большинство своих БТГ. Больше всего БТГ концентрируются между Херсоном с западной стороны и Мариуполем с восточной. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что наступление на Северодонецк захлебнулось: в Генштабе рассказали, что остановило врага. Наступление армии РФ в Восточной оперативной зоне продолжается. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.



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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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