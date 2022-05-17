Украинские воины сбили еще четыре летательных аппарата оккупантов

Украинские воины продолжают уничтожать вражеские летательные аппараты. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как сообщает Командование ВС, за прошедшие сутки (16 мая) нашим военным удалось уничтожить еще четыре летательных аппарата противника, а именно:

• один самолет;

• четыре беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня.

Кроме того, в небе над Украиной была сбита одна крылатая ракета. А уже сегодня были уничтожены три ракеты над Львовской областью и одна над Николаевской.

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