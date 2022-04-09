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Главная Новости Оборона 2022 Украинские воины с помощью "Стугны" уничтожили танки и тяжелую огнеметную систему оккупантов (ВИДЕО)
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Украинские воины с помощью "Стугны" уничтожили танки и тяжелую огнеметную систему оккупантов (ВИДЕО)

Наши воины продолжают героически удерживать оборону

сегодня, 18:05
Автор:

Денис
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Украинские военные в очередной раз показали своё мастерство, уничтожив с помощью ПТРК несколько единиц вражеской бронетехники. Об этом сообщается на официальной странице СтратКома ВСУ в социальной сети Facebook. 

Украинские воины с помощью "Стугны" уничтожили танки и тяжелую огнеметную систему оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Расчет украинских противотанкистов уничтожил несколько танков, тяжелую огнеметную систему и грузовик противника, пока те находились в движении. 

"Работа расчета ПТРК "Стугна". Украинские защитники мастерскими действиями на ходу уничтожают несколько танков Т-72Б3, ТОС-1 и грузовик", — сообщает СтратКом Вооруженных сил Украины. 

Также было опубликовано видео с поля боя, на котором запечатлена работа наших военных. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в британской разведке рассказали, где ждать прилетов вражеской авиации. Российские операции по-прежнему сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве, а при поддержке российских военно-морских сил продолжаются пуски крылатых ракет по территории Украины. 

Читайте также о том, что разворачивается битва за Донбасс: враг лихорадочно перебрасывает все, что может, на восток Украины. Оккупанты получают дополнительные силы в Белгороде, чтобы восполнить свои потери в Украине. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в МВД рассказали, как оккупанты скрывали следы своих пыток над людьми на Киевщине. Правоохранителям требуется достаточно длительное время, чтобы найти тела погибших. 

Также "Комментарии" информировали о том, что не разрушайте себя: как избавиться от чувства ненависти. Клинический психолог Джоанна Клеовулоу рассказала, почему нельзя жить ненавистью и как от нее можно избавиться. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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