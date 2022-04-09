Украинские воины с помощью "Стугны" уничтожили танки и тяжелую огнеметную систему оккупантов (ВИДЕО)

Украинские военные в очередной раз показали своё мастерство, уничтожив с помощью ПТРК несколько единиц вражеской бронетехники. Об этом сообщается на официальной странице СтратКома ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

Расчет украинских противотанкистов уничтожил несколько танков, тяжелую огнеметную систему и грузовик противника, пока те находились в движении.

"Работа расчета ПТРК "Стугна". Украинские защитники мастерскими действиями на ходу уничтожают несколько танков Т-72Б3, ТОС-1 и грузовик", — сообщает СтратКом Вооруженных сил Украины.

Также было опубликовано видео с поля боя, на котором запечатлена работа наших военных.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в британской разведке рассказали, где ждать прилетов вражеской авиации. Российские операции по-прежнему сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве, а при поддержке российских военно-морских сил продолжаются пуски крылатых ракет по территории Украины.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в МВД рассказали, как оккупанты скрывали следы своих пыток над людьми на Киевщине. Правоохранителям требуется достаточно длительное время, чтобы найти тела погибших.

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