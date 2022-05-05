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Украинские воины показали, как с помощью ЗРК "Оса" сбивали вражеский летательный аппарат (ВИДЕО)

Вражеский БПЛА был сбит в небе над Запорожской областью

5 мая 2022, 11:31
Автор:

Денис
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Украинские воины сбили очередной вражеский летательный аппарат. Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Украинские воины показали, как с помощью ЗРК "Оса" сбивали вражеский летательный аппарат (ВИДЕО)

ВСУ

Как стало известно, защитники Украины в Запорожской области уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня ("Орлан-10").

"Украинские защитники в Запорожской области уничтожили разведывательный беспилотник "Орлан-10" с помощью зенитно-ракетного комплекса "Оса"", — сообщают Сухопутные войска ВСУ. 

В подтверждение своим словам наши воины опубликовали видео с места событий. 

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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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