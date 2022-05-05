Украинские воины показали, как с помощью ЗРК "Оса" сбивали вражеский летательный аппарат (ВИДЕО)

Украинские воины сбили очередной вражеский летательный аппарат. Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, защитники Украины в Запорожской области уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня ("Орлан-10").

"Украинские защитники в Запорожской области уничтожили разведывательный беспилотник "Орлан-10" с помощью зенитно-ракетного комплекса "Оса"", — сообщают Сухопутные войска ВСУ.

В подтверждение своим словам наши воины опубликовали видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что НКЦБФР усилила меры борьбы с нарушителями на фондовом рынке. НКЦБФР будет реагировать на нарушение законодательства участниками рынков капиталов во время войны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что военный эксперт сказал, о какой "победе" в Украине объявит Путин 9 мая. Жданов сомневается, что Путин готов начать всеобщую мобилизацию в РФ. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, что борьба с инфляцией: Федрезерв США рекордно за 22 года повысил учетную ставку. Повышение ключевой учетной ставки обусловлено борьбой с инфляцией. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Анатолий Шарий задержан в Испании: подробности. Пророссийский блогер Шарий задержан за границей. Шарий подозревается в преступлениях, предусмотренных статьей 111 и статьей 161 Уголовного кодекса Украины. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!