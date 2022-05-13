Украинские воины начали овладевать техникой партнеров

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, что украинские военные уже учатся использовать технику наших партнеров. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Министр обороны Украины Алексей Резников - фото из открытых источников

Алексей Резников отмечает, что нас ожидают чрезвычайно сложные недели, а сколько их будет – точно никто не скажет.

"В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами против взбешенного от ярости агрессора", — Резников.

Также министр обороны сообщил, что более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов. Кто-то, как артиллеристы, сразу пойдут в бой.

"Пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы и обеспечит излом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас присутствие точечное, это надо понимать.", — Алексей Резников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Зеленский снова заявил, что готов к переговорам с Путиным, но назвал условие. Вопрос переговоров с РФ усложняется ежедневно.

Читайте также о том, что у Путина снова пугают ядерным оружием: какая вероятность его применения – зачем звучат такие угрозы. Первыми, кто не допустит применения Путиным ядерного оружия станут российские элиты, которые хорошо понимают, чем это закончится лично для них.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Украина договаривается об эвакуации тяжелораненых защитников из "Азовстали": что известно. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ, говорит Верещук.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Сергей Ребров досрочно привел команду к победе в чемпионате ОАЭ. Команда "Аль-Айн" с разгромным счетом – 5:0 выиграла у "Аль-Джазиры".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!