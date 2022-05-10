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Украинские воины на передовой устроили "парад" на трофейных российских танках (ФОТО)

Украинские воины будут бить оккупантов их же техникой

сегодня, 14:38
Автор:

Денис
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Автопарк 93-й ОМБр Холодный Яр пополнился трофейной вражеской техникой. Об этом сообщается на официальной странице бригады в социальной сети Facebook. 

Украинские воины на передовой устроили "парад" на трофейных российских танках (ФОТО)

ВСУ

Украинские воины продолжают героически приближать наш День Победы, однако теперь им в этом будет помогать российская техника. 

"День Победы будем отмечать в будущем. Его дата еще не определена, но обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий. А пока – устраиваем военный "парад" на трофейных российских танках по переднему краю", — отмечают в 93-й ОМБр Холодный Яр. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информирует о том, что Вторая мировая война оказалась не законченной: чему сегодня противостоит Украина. Ошибка цивилизованного мира в 2014-м теперь привела к полномасштабной войне. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 

Читайте также о том, что на Банковой отреагировали на вранье Путина во время парада. В ОП назвали заявления Путина болезненными имперскими амбициями. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что война в Украине: в чем важность Крыма для вторжения РФ – есть ли смысл в ударе по Крымскому мосту. За время аннексии Россия превратила Крым в огромную военную базу, с которой сегодня ведет активно наступление на юг Украины. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что обращение Зеленского с Крещатика: о чем говорил президент – в чем попытался убедить украинцев. Глава украинского государства в очередной раз развенчал миф российской пропаганды о "нацистах", с которыми якобы воюют россияне. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/93OMBr/
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