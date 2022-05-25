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Украинские воины мастерски уничтожили вражескую бронетехнику вместе с боекомплектом (ВИДЕО)

Армия рф продолжает терять свою технику и живую силу в войне против Украины

сегодня, 13:27
Автор:

Денис
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Защитники Украины продолжают уничтожать живую силу и технику армии оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода в социальной сети Facebook. 

Украинские воины мастерски уничтожили вражескую бронетехнику вместе с боекомплектом (ВИДЕО)

ВСУ

Украинские воины показали на видео результаты своей боевой работы. Артиллеристы точным выстрелом поразили вражескую бронетехнику на юге нашей страны. 

"Арта 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожает БМП-3 оккупантов с полным боекомплектом где-то на Юге Украины", — сообщает пресс-служба бригады.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь. Успех в освобождении всей территории Украины от российских захватчиков во многом зависит от решительности Запада. 

Читайте также о том, что расширение НАТО – под вопросом: чего на самом деле добивается Турция – как вопрос могут закрыть США. Турция выставляет ценник за свое согласие не противится членству Швеции и Финляндии в НАТО. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что россияне до сих пор не могут поверить в уничтожение очередного генерал-майора российских нацистов. В небе над Украиной был сбит и погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Польша стала вторым домом для многих украинцев: как война в Украине изменит экономику страны. Многие украинцы, выехавшие в Польшу из-за войны, могут остаться в стране навсегда — в этом есть, как плюс, так и минус для польской экономики.


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Источник: https://www.facebook.com/28brigade
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