Украинские военные уничтожили уникальный российский вертолет (ФОТО)

Вооруженные силы Украины продолжают "приземлять" летательные аппараты оккупантов. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своей официальном Telegram-канале.

ВСУ

Как стало известно, в небе над Украиной нашими воинами был сбит редкий российский вертолет.

"Украинские военные завалили уникальный Ми-35МС с автоматом перекоса, как у ударного Ми-28", — сообщает СтратКом ВСУ.

Для справки: как пишет УНИАН, Ми-35МС (модификация Ми-35М) – является вертолетом связи и управления, предназначенный для VIP-перевозок. Разработан для российского военного командования.

Также были опубликованы фотографии уничтоженной техники.



Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Луганской области погиб иностранный журналист: что известно об обстреле транспорта. Авто с волонтерами обстреляли в Луганской области: есть погибший. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что на оккупированную Херсонщину надвигается голод: россияне активно вывозят все съедобное. Больше всего беззащитными оказались постояльцы Каховского гериатрического пансионата — они нуждаются в помощи и поддержке. Читайте об этом в нашей статье.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что число погибших мариупольцев может быть в разы больше, — мэр города. В Мариуполе создают новые братские могилы для погибших гражданских. Подробно об этом читайте на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что настоящий ад на земле – по всему Северодонецку стойкий трупный запах: что происходит в городе. В Северодонецке очень сложная ситуация – россияне продвигаются внутрь города. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!