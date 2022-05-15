Украинские военные уничтожили российских снайперов (ВИДЕО)

Минометчики ССО Украины выиграли в дуэли с российскими снайперами. Об этом сообщается на официальной странице "Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины" в социальной сети Facebook.

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Так, по информации источника, на одном из южных рубежей украинскими военными была обнаружена снайперская пара российских оккупационных войск. Далее было установлено точное местонахождение врага, после чего операторы ССО использовали легкий миномет 60-мм калибра для отработки цели.

Отмечается, что пара российских снайперов была уничтожена с первого выстрела. Остальные мины также легли прямо по оккупантам.

В "Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины" опубликовали видео уничтожения врага.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что в Мариуполе российские захватчики впервые применили фосфорные или зажигательные бомбы для штурма "Азовстали". Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Сами же оккупанты сообщают, что использовали зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Стоит подчеркнуть, что температура горения около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Остановить возгорание крайне сложно.

Сайт "Комментарии" писал о том, что происходит на украинском фронте на 81 день войны. В Генштабе ВСУ сообщили, на каких направлениях враг пока не предпринимает попыток наступления, а где проводит перегруппировку войск.

Также новостной портал "Комментарии" передавал, что Украина победила на "Евровидении-2022". Первое место удалось занять группе Kalush Orchestra с популярной песней "Стефания". Подробности читайте в нашем материале.

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