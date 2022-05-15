logo

BTC/USD

29733.86

ETH/USD

2033.88

LTC/USD

68.16

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Украинские военные уничтожили российских снайперов (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские военные уничтожили российских снайперов (ВИДЕО)

Операторы ССО использовали легкий миномет 60-мм калибра для отработки цели

сегодня, 11:26
Автор:

Мокрик Анастасия
Поделитесь публикацией:

Минометчики ССО Украины выиграли в дуэли с российскими снайперами. Об этом сообщается на официальной странице "Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины" в социальной сети Facebook. 

Украинские военные уничтожили российских снайперов (ВИДЕО)

Война в Украине. Фото - из открытых источников

Так, по информации источника, на одном из южных рубежей украинскими военными была обнаружена снайперская пара российских оккупационных войск. Далее было установлено точное местонахождение врага, после чего операторы ССО использовали легкий миномет 60-мм калибра для отработки цели.

Отмечается, что пара российских снайперов была уничтожена с первого выстрела. Остальные мины также легли прямо по оккупантам.

В "Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины" опубликовали видео уничтожения врага. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что в Мариуполе российские захватчики впервые применили фосфорные или зажигательные бомбы для штурма "Азовстали". Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Сами же оккупанты сообщают, что использовали зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями. Стоит подчеркнуть, что температура горения около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию. Остановить возгорание крайне сложно. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что происходит на украинском фронте на 81 день войны. В Генштабе ВСУ сообщили, на каких направлениях враг пока не предпринимает попыток наступления, а где проводит перегруппировку войск.

Также новостной портал "Комментарии" передавал, что Украина победила на "Евровидении-2022". Первое место удалось занять группе Kalush Orchestra с популярной песней "Стефания". Подробности читайте в нашем материале. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!