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Украинские военные уничтожили очередную группу оккупантов и их технику (ФОТО)

Наши воины героически защищают Украину от агрессора

сегодня, 13:03 comments1317
Автор:

Денис
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Украинские военные продолжают уничтожать живую силу и технику армии РФ. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские военные уничтожили очередную группу оккупантов и их технику (ФОТО)

ВСУ

Защитники Украины из 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили очередную группу оккупантов. 

""Вторая в мире" армия кричала, что "своих не бросает". Проверка на честность россией снова не пройдена. 93-я ОМБр Холодный Яр помогает оккупантам заканчиваться", — пишет СтратКом Вооруженных сил Украины. 

Также были опубликованы фотографии с места событий. На снимках видна разбитая техника врага и личные вещи погибших военнослужащих армии РФ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Путин озвучил еще одну цель "спецоперации" в Украине. Путин назвал войну против Украины "благородной" и неизбежной. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что земельное законодательство в период военного положения: могут ли граждане получить участок в аренду. Могут ли граждане получить в аренду земельный участок в период войны. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что российские оккупанты сбросили неизвестное ядовитое вещество на Мариуполь: что известно о состоянии пострадавших. Российские оккупанты продолжают убивать мирное население в Мариуполе. 

Также "Комментарии" информировали о том, что оборона Мариуполя: Маляр объяснила, почему Минобороны не может открыть доступ к некоторой информации. Маляр объяснила, почему предоставление в открытый доступ информации об оборонной ситуации в Мариуполе невозможно.


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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