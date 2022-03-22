Украинские военные уничтожили морскую пехоту РФ, готовившуюся штурмовать Одессу

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
В Одесской областной военной администрации сообщили, что большая часть российских морских пехотинцев, которые в конце февраля пытались высадиться на побережье, полностью уничтожена. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление представителя Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука на странице в Фейсбуке.
ВСУ - фото из открытых источников
Также Братчук сообщил, что такова судьба каждого оккупанта — и под Николаевом, и под Мариуполем.
Как сообщали ранее, Подоляк рассказал о подготовке встречи Зеленского и Путина. Советник главы ОП считает, что любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины.
Также "Комментарии" писали, что в МВД не исключают вероятность вторжения Беларуси в Украину: с Лукашенко ведут работу. Утверждать, что белорусские войска не вторгнутся в Украину и не будут воевать на стороне российских оккупационных войск – пока невозможно. Советник министра отметил, что Украина ожидает этого наступления и готова дать жесткий отпор.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости