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Украинские военные уничтожили морскую пехоту РФ, готовившуюся штурмовать Одессу

Морпехи РФ, которые должны были десантироваться возле Одессы, уничтожены

сегодня, 11:43
Автор:

Карина Ожерельева
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В Одесской областной военной администрации сообщили, что большая часть российских морских пехотинцев, которые в конце февраля пытались высадиться на побережье, полностью уничтожена. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление представителя Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергея Братчука на странице в Фейсбуке.

Украинские военные уничтожили морскую пехоту РФ, готовившуюся штурмовать Одессу

ВСУ - фото из открытых источников

"Друзья, поступила интересная информация, очень приятная. Ведь когда говоришь об уничтоженных оккупантах – всегда приятно. Так вот, частично тот личный состав, который пытался в начале большой войны попытаться высадиться здесь у нас, на одесском побережье, к сожалению, не пошел на дно, но к счастью – убитый, уничтоженный и гниющий", — заявил Братчук.

Также Братчук сообщил, что такова судьба каждого оккупанта — и под Николаевом, и под Мариуполем.

"Ну а остаток тех так называемых морских пехотинцев, которые еще болтаются как дерьмо в Черном море, уже на корм бычкам. Но стал переживать за бычков — чтобы не отравились. Русский корабель и русские морпехи пошли по указанному адресу", — добавил Братчук.

Как сообщали ранее, Подоляк рассказал о подготовке встречи Зеленского и Путина. Советник главы ОП считает, что любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины.

Также "Комментарии" писали, что в МВД не исключают вероятность вторжения Беларуси в Украину: с Лукашенко ведут работу. Утверждать, что белорусские войска не вторгнутся в Украину и не будут воевать на стороне российских оккупационных войск – пока невозможно. Советник министра отметил, что Украина ожидает этого наступления и готова дать жесткий отпор.


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Источник: https://www.facebook.com/100003957353599/videos/350524247007733/
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