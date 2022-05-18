Украинские военные уничтожили еще 15 воздушных целей оккупантов

Российская армия продолжает терять свои летательные аппараты в войне против Украины. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ПВО. (фото из открытых источников)

Как рассказали наши военные, за предыдущие сутки (17 мая) им удалось уничтожить более десяти летательных аппаратов противника (10 аппаратов поразила противовоздушная оборона Сухопутных войск и еще один был уничтожен зенитными ракетными подразделениями ВС ВСУ). Все они являлись беспилотниками оперативно-тактического уровня.

Кроме того, вчера в небе над Украиной были сбиты четыре крылатые ракеты, которыми противник атаковал нашу территорию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что преследование мэра Бурины: может оказаться выгодным нардепу от "Слуги народа", — СМИ. С первых дней в должности Виктор Ладуха принялся наводить порядок с землей в громаде. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что Елена Зеленская поговорила с первой леди Израиля: о чем договорились. Израиль поможет в создании национальной программы психологической помощи. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что война переходит в затяжную фазу: Резников рассказал о планах оккупантов. Украина хочет победить врага, освободить территории в кратчайшие сроки.

Также "Комментарии" сообщали о том, что рф задолго до войны готовилась вывозить украинцев на свою территорию: Денисова рассказала о доказательствах. ООН и Красный Крест не могут связаться с украинцами, которых принудительно вывезли из Украины.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!