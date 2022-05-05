Украинские военные рассказали о ситуации на юге страны

В Оперативном командовании "Юг" рассказали об обстановке на юге Украины по состоянию на утро 5 мая. Об этом сообщается на официальной странице ОК "ЮГ" в социальной сети Facebook.

ВСУ

Так, по данным наших военных, на Николаевском и Херсонском направлении противник продолжает ведение боевых действий и инженерное обустройство занятых позиций.

"Активных наступательных действий с целью продвижения врага на запад не было, но в течение ночи нанесен ракетный удар по Кропивницкому, а Николаев в очередной раз накрыло "Смерчем" в полночь.", — ОК "ЮГ".

Отмечается, что пострадавших после ракетных ударов нет.

В то же время наши ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по позициям противника.

"Предварительно потери противника составляют 14 рашистов. Также уничтожены 2 системы залпового огня "Град", самоходная гаубица "Мста-С" и другая автомобильная техника оккупантов", — Оперативное командование "ЮГ".

На границе с Приднестровьем ситуация стабильная и контролируемая.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на украинские АЗС дополнительно направят более 100 тысяч тонн бензина и дизтоплива. В Минэкономики считают, что эта мера поможет снизить дефицит топлива в Украине.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что ВСУ пошли в контрнаступление по двум направлениям, – Залужный. Самые ожесточенные бои в это время на Луганском направлении — в районе Попасной, Кременной и Торского.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Данилов все-таки прав: как скоро закончится война в Украине – что может повлиять на ситуацию. Эксперты отмечают, что украинцам нужно набраться терпения, ведь о конце войны пока говорить не приходится.

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