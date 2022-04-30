Украинские военные рассказали о новой коварной тактике оккупантов в Луганской области: подробности

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Карина Ожерельева
В Луганской области российские оккупанты во время борьбы с украинскими защитниками прибегают к коварной тактике. Как сообщают "Комментарии", об этом пишет "ТСН" со ссылкой на сведения бойцов.
Оккупанты - фото из открытых источников
Как отмечается в издании, в Луганской области бои продолжаются у Северодонецка и Рубежного. Враг, несмотря на потери, начинает дальше "сунуть" и использует очень часто провокации.
По данным бойцов, как пишет "ТСН", оккупанты абсолютно ничем не пренебрегают и выдают свою технику за технику ВСУ.
Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский рассказал, что Украине предлагали отдать Запорожскую АЭС под контроль России. Украинские власти отказались отдать Запорожскую АЭС под дальнейший контроль российских захватчиков и будут ждать, когда ее разблокируют.
Также "Комментарии" писали, что Елена Зеленская рассказала, изменился ли Владимир Зеленский за время войны. Жене президента журналисты задали вопрос о том, влияет ли война на ее мужа и изменилось ли сейчас его поведение. Елена Зеленская дала ответ, что ее муж все время был человеком, на которого никогда не возможно положиться и сейчас об этом знают во всем мире.
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