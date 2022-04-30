Украинские военные рассказали о новой коварной тактике оккупантов в Луганской области: подробности

В Луганской области российские оккупанты во время борьбы с украинскими защитниками прибегают к коварной тактике. Как сообщают "Комментарии", об этом пишет "ТСН" со ссылкой на сведения бойцов.

Оккупанты - фото из открытых источников

Как отмечается в издании, в Луганской области бои продолжаются у Северодонецка и Рубежного. Враг, несмотря на потери, начинает дальше "сунуть" и использует очень часто провокации.

По данным бойцов, как пишет "ТСН", оккупанты абсолютно ничем не пренебрегают и выдают свою технику за технику ВСУ.

"Когда группа (оккупантов – ред.) выезжала, было два танка с синими и желтыми лентами. У них коварная тактика, ничем не пренебрегающая и использующая местных коллаборантов, чтобы показать тропы", — сообщили военные.

Как сообщали ранее "Комментарии", Зеленский рассказал, что Украине предлагали отдать Запорожскую АЭС под контроль России. Украинские власти отказались отдать Запорожскую АЭС под дальнейший контроль российских захватчиков и будут ждать, когда ее разблокируют.

Также "Комментарии" писали, что Елена Зеленская рассказала, изменился ли Владимир Зеленский за время войны. Жене президента журналисты задали вопрос о том, влияет ли война на ее мужа и изменилось ли сейчас его поведение. Елена Зеленская дала ответ, что ее муж все время был человеком, на которого никогда не возможно положиться и сейчас об этом знают во всем мире.

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