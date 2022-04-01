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Главная Новости Оборона 2022 Украинские ССО устроили засаду на вражескую колонну снабжения (ВИДЕО)
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Украинские ССО устроили засаду на вражескую колонну снабжения (ВИДЕО)

Наши воины отрезают оккупантов от припасов и топлива

1 апреля 2022, 17:31 comments1245
Автор:

Денис
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Украинские военные показали, как бьют по путям обеспечения оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования сил специальных операций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские ССО устроили засаду на вражескую колонну снабжения (ВИДЕО)

ВСУ

На опубликованных кадрах можно увидеть, как наши воины устроили засаду и уничтожили вражеский бензовоз. 

"Отрезая российских оккупантов от необходимого, мы обессиливаем его подразделения. Эффективные засады с целью нарушения логистики снабжения припасами и топливом — одна из важных задач", — отмечают в ССО. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Верховная Рада проголосовала за более 20 законопроектов: что приняли. Ослабление для бизнеса, компенсация стоимости поврежденного имущества, вознаграждение за передачу техники врагу и другие законодательные изменения. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Минобороны прокомментировали взрывы и пожар в российском Белгороде. На нефтебазе в российском Белгороде недалеко от украинской границы произошел пожар. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Читайте также о том, как действовать переселенцам и тем, кто решил их принять, в разных ситуациях во время военного положения: юридическая консультация адвоката. Предоставление жилья переселенцам бесплатно или за деньги: что следует знать украинцам — объясняет адвокат. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты используют украинских детей как живой щит при перемещении колонн техники — разведка. Российские оккупанты берут в заложники украинских детей. 


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Источник: https://www.facebook.com/usofcom
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