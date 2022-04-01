Украинские ССО устроили засаду на вражескую колонну снабжения (ВИДЕО)

Украинские военные показали, как бьют по путям обеспечения оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Командования сил специальных операций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

На опубликованных кадрах можно увидеть, как наши воины устроили засаду и уничтожили вражеский бензовоз.

"Отрезая российских оккупантов от необходимого, мы обессиливаем его подразделения. Эффективные засады с целью нарушения логистики снабжения припасами и топливом — одна из важных задач", — отмечают в ССО.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Верховная Рада проголосовала за более 20 законопроектов: что приняли. Ослабление для бизнеса, компенсация стоимости поврежденного имущества, вознаграждение за передачу техники врагу и другие законодательные изменения. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Минобороны прокомментировали взрывы и пожар в российском Белгороде. На нефтебазе в российском Белгороде недалеко от украинской границы произошел пожар. Читайте об этом подробнее на нашем сайте.

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Также "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты используют украинских детей как живой щит при перемещении колонн техники — разведка. Российские оккупанты берут в заложники украинских детей.

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