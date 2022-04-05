logo

BTC/USD

45360.93

ETH/USD

3356.50

LTC/USD

120.57

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 ВСУ уничтожили склад боеприпасов, технику и живую силу оккупантов в Запорожской области
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ уничтожили склад боеприпасов, технику и живую силу оккупантов в Запорожской области

Наши воины героически защищают Украину от агрессора

5 апреля 2022, 11:55 comments1686
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Запорожской области армия РФ продолжает обстреливать мирные населённые пункты. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной военной администрации. 

ВСУ уничтожили склад боеприпасов, технику и живую силу оккупантов в Запорожской области

ВСУ

Враг продолжает вооруженную агрессию против нашей страны, однако наши воины стойко стоят на защите Украины. Так, согласно официальным данным, Силы обороны Запорожской области по состоянию на вечер 4 апреля и утро 5 апреля уничтожили:

• 24 оккупанта;

• шесть боевых бронированных машин;

• пять автомобилей;

• станцию ​​спутниковой связи;

• вражеский склад боеприпасов в районе населенного пункта Старомлиновка.

Кроме того, пять военнослужащих РФ — ранены и захвачен трофей в виде боевой бронированной машины. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Европарламенте обвинили РФ в геноциде украинцев и призвали лишить права вето в ООН. Не может быть прощения военным преступлениям Кремля. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Арестович рассказал, какой выход могут найти у Путина, чтобы оправдать провал войны в Украине. Среди "предателей" могут оказаться министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что украинские военные повредили фрегат российского флота "Адмирал Эссен": подробности. Арестович рассказал, что ВСУ повредили фрегат российского флота. Читайте об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что стало известно, сколько российских оккупантов находятся в плену в Украине.Верещук рассказала о пленных россиянах


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.zoda.gov.ua/news/60371/situatsiya-shodo-rosiiskogo-vtorgnennya-stanom-na-05.04.2022-roku-0800---zsu,-41-doba.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!