ВСУ уничтожили склад боеприпасов, технику и живую силу оккупантов в Запорожской области

В Запорожской области армия РФ продолжает обстреливать мирные населённые пункты. Об этом сообщается на официальном сайте Запорожской областной военной администрации.

ВСУ

Враг продолжает вооруженную агрессию против нашей страны, однако наши воины стойко стоят на защите Украины. Так, согласно официальным данным, Силы обороны Запорожской области по состоянию на вечер 4 апреля и утро 5 апреля уничтожили:

• 24 оккупанта;

• шесть боевых бронированных машин;

• пять автомобилей;

• станцию ​​спутниковой связи;

• вражеский склад боеприпасов в районе населенного пункта Старомлиновка.

Кроме того, пять военнослужащих РФ — ранены и захвачен трофей в виде боевой бронированной машины.

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