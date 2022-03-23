Украинские партизаны продолжают "кошмарить" тыловые подразделения врага (ВИДЕО)

Защитники Украины продолжают держать оборону и уничтожать противника. Об этом сообщают на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Украинские воины "демилитаризируют" противника, а его оружие будет обращено против него.

"Национальное сопротивление в действии. Украинские партизаны продолжают "кошмарить" тыловые подразделения врага. Боеприпасы и оружие пригодятся для дальнейшей борьбы с русскими оккупантами. Вместе победим!", — сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил.

Также в Генштабе опубликовали видео с места событий.

Внимание! В видеоролике присутствует ненормативная лексика.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что 105 самолетов противника уничтожены в украинском небе, за сутки- шесть боевых машин: подробности из Офиса президента. В течение суток сбито 6 самолетов противника, один вертолет, беспилотных летальных аппаратов – 5 и 5 крылатых ракет – Алексей Арестович.

Также портал "Комментарии" писал о миротворцах в Украине: почему это важно – насколько реален такой сценарий. Относительно миротворческой миссии в Украине до сих пор нет консенсуса среди западных стран — главным инициатором выступает Польша.

Читайте также о польском вопросе: решится ли Путин совершить нападение на другие страны. Эксперты высказались по поводу вероятности открытой российской агрессии против Польши.

Также "Комментарии" информировали о том, что гарантии плюс 100-процентное возмещение банковских депозитов на время войны: подробности о новом законопроекте. Документ предусматривает гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме – Данило Гетманцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!