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Главная Новости Оборона 2022 Украинские партизаны продолжают "кошмарить" тыловые подразделения врага (ВИДЕО)
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Украинские партизаны продолжают "кошмарить" тыловые подразделения врага (ВИДЕО)

Наши воины отобрали у оккупантов их боеприпасы и оружие

сегодня, 17:34
Автор:

Денис
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Защитники Украины продолжают держать оборону и уничтожать противника. Об этом сообщают на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Украинские партизаны продолжают "кошмарить" тыловые подразделения врага (ВИДЕО)

ВСУ

Украинские воины "демилитаризируют" противника, а его оружие будет обращено против него. 

"Национальное сопротивление в действии. Украинские партизаны продолжают "кошмарить" тыловые подразделения врага. Боеприпасы и оружие пригодятся для дальнейшей борьбы с русскими оккупантами. Вместе победим!", — сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил. 

Также в Генштабе опубликовали видео с места событий. 

Внимание! В видеоролике присутствует ненормативная лексика. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что 105 самолетов противника уничтожены в украинском небе, за сутки- шесть боевых машин: подробности из Офиса президента. В течение суток сбито 6 самолетов противника, один вертолет, беспилотных летальных аппаратов – 5 и 5 крылатых ракет – Алексей Арестович. 

Также портал "Комментарии" писал о миротворцах в Украине: почему это важно – насколько реален такой сценарий. Относительно миротворческой миссии в Украине до сих пор нет консенсуса среди западных стран — главным инициатором выступает Польша. 

Читайте также о польском вопросе: решится ли Путин совершить нападение на другие страны. Эксперты высказались по поводу вероятности открытой российской агрессии против Польши. 

Также "Комментарии" информировали о том, что гарантии плюс 100-процентное возмещение банковских депозитов на время войны: подробности о новом законопроекте. Документ предусматривает гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме – Данило Гетманцев. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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