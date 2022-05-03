Украинские десантники уничтожили склад с боеприпасами и технику оккупантов (ВИДЕО)

Украинские воины уничтожили очередной склад боеприпасов противника. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, защитники Украины из бригады Десантно-штурмовых войск уничтожили вражескую технику и склад боеприпасов.

"На видео зафиксировано, как артиллерийское подразделение 81 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожает бронетранспортер и склад с боеприпасами российских оккупантов. И они пылают хорошо!", — отмечает СтратКом ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в ОП считают, что вскоре россияне попытаются провозгласить создание Таврической губернии. Россия готовится к новой аннексии в Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что это шантаж: стоимость перевалки зерновых в портах Дуная подскочила в четыре раза – Вадим Денисенко. В мае стоимость перевалки зерновых на портах Дуная может достичь 20 евро за тонну. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что россияне на поле боя будут поражены: нардеп рассказал о скором переломе в войне с россией. Западное вооружение и боеприпасы уже поступают — это может помочь Украине пойти в контрнаступление. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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